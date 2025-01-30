شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج تصلح للعمل بمهنة التدريس من وحى برومو مسلسل عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

تعرض القنوات التليفزيونية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلاتها الدرامية التي تنافس في ماراثون دراما رمضان 2025، ومنهم مسلسل عقبال عندكوا وهو تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل وبطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، وظهرت الفنانة إيمى في البرومو وهو تعمل مدرسة، ومن وحى البرومو التشويقى للمسلسل، ونستعرض في هذا التقرير أبراج تصلح للعمل في مهنة التدريس، وفقاً لما ذكره موقع pinkvilla.

من وحى برومو مسلسل عقبال عندكوا.. أبراج تصلح لمهنة التدريس برج القوس

يعتبر مولود برج القوس من الأبراج العاشقة للتعليم، كما أن لديه شغفا وفضولاً يدفعه لاستكشاف كل ما هو غامض ومثير وجديد، لذلك يستطيع من خلال شرحه للمادة الدراسية جذب انتباه تلاميذه وتشجيعهم على البحث والتفكير واكتشاف معلومة جديدة تضيف لهم فى حياتهم الدراسية.



إيمى سمير غانم بمسلسل عقبال عندكوا

برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بشخصية قيادية ودائماً ما يحاول لفت انتباه الآخرين له، لذلك يحرص على لفت انتباه التلاميذ له خلال شرحه بأسلوبه الجذاب وشخصيته القيادية الفطرية واحترامه لتلاميذه وإنصاته لهم، وشغفه الذى يدفعه للبحث عن المعلومات الجديدة.



حسن الرداد

برج العذراء

يتسم مولود برج العذراء بالعديد من الصفات والتى منها تمتعه بشخصية قيادية واهتمامه بأدق التفاصيل والتحليل، كما يمتلك موهبة فطرية فى تنظيم المعلومات وشرح المواضيع المعقدة.



مسلسل عقبال عندكوا

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالرحمة والتعاطف مع الآخرين، كما يتمتع بشخصية اجتماعية مرحة، وهذه الصفات ساعدته على التقرب من تلاميذه وفهم احتياجاتهم وتوصيل المعلومة بسهولة، كما أنه محبوب من زملائه ودائماً ما يحترمونه ويقدرونه.