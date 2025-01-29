شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: هصدقك واكدب عنيا.. 4 أبراج تكشف الكذاب وكأنه كتاب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

عندما ترى كذب شخص بوضوح يقع على مسامعك أغنية المطرب مسلم "هصدقك واكدب عنيا"، فالشخص الكاذب ليس بالضرورة أن يعرفه الجميع، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون جيداً مدى صدق وكذب الشخص الآخر من النظرة الأولى، وهذا وفقاً لعلم الفلك، وهناك أبراج فلكية لديها قدرة كبيرة لمعرفة كذب أي شخص بسهولة، وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي.



صور من مسلسل درامى

برج السرطان

يكره برج السرطان الأشخاص الكاذبون، ويعلم جيداً حقيقة الأمور من حوله، ولا يحب أن يواجه أحدا بحقيقته، لكنه عندما يعلم بكذب الشخص عليه فهو يفضل الابتعاد عنه وتجنبه تماماً.

برج الحمل

شخصية برج الحمل من الشخصيات الجادة، خاصة فى مجال العمل، الأمر الذي يجعلهم طوال الوقت مصدر ثقة لكل من حولهم، أما على مستوى الحياة الاجتماعية فهم شخصيات منطقية واعية، لا يحبون أن يتعاملون مع الشخصيات الكاذبة، وقد يخدعهم البعض، ولكن بسرعة يدركون حقيقة الأمر، وحقيقة كذبهم.



معرفة الشخص الكاذب

برج الدلو

أما برج الدلو فهم من الشخصيات الاجتماعية للغاية، لديهم الكثير من الأصدقاء، لكنهم يفضلون تواجدهم مع الشخصيات الصادقة فى كل شىء، لذا يعرفون بسهولة كذب أى شخص عليهم، حتى لو كان يتحدث بطريقة مقنعة.



شخص كاذب

برج الحوت

برج الحوت الشخصية الرومانسية للغاية بين مجموعة الأبراج الفلكية، بالرغم من حلمه ورقيه فى التعامل إلا أنه شخصية تنفعل بسرعة بسبب الكذب، ويستطيع معرفة الكذب وكأنه يشمه عن بُعد، بجانب صدقه ووفائه، الأمر الذى يجعله يحب أن يتعامل بنفس مشاعره وأحاسيسه.