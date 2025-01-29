الاكثر متابعة اليوم - حبس منى فاروق

بيروت - سعد محمود - أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قرارًا بحبس الفنانة منى فاروق لمدة 3 سنوات مع الشغل ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيهًا وغرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيهًا.

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جاء الحكم على منى بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع لنشرها فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» يتضمن ألفاظا خارجة عقب اتهامها في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية، حجز الحكم على الفنانة منى فاروق بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع، لجلسة 29 يناير للنطق بالحكم.