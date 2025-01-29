شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج توكسيك تعامل معهم بحذر.. قابلت كام واحد فى حياتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نقابل فى حياتنا بعض الأشخاص الذين يتصفون بالأنانية فى المشاعر ومتلاعبين فى التعامل، مستعدون للتضحية بعلاقتهم وشريكهم إذا كان ذلك يعنى إنقاذ أنفسهم، إنهم سامون وحسودون، فى بعض الأحيان لا يكونوا آمنين حتى للتواجد بين الآخرين، من خلال علم الأبراج نستعرض الأبراج التى من المرجح أن تظهر سلوكًا سامًا، وبالطبع ليس كل مواليد هذه الأبراج سامين لكن البعض منهم قد يكون كذلك، وفقًا لموقع timesofindia.



أبراج توكسك

- برج الحمل

برج الحمل معروفون بحزمهم وعزيمتهم، إنهم تنافسيون للغاية لكن هذه الطبيعة الخاصة بهم يمكن أن تتجلى أحيانًا في صورة عدوانية أو افتقار إلى التعاطف مع الآخرين، يمكنهم حتى تجاوز حدود الآخرين وقد يصل إلى الإيذاء النفسي.

- برج الجوزاء

الجوزاء هم أشخاص ذوو وجهين يستمتعون بإرباك الآخرين بشخصيتهم فهم يظهرون أحيانًا سلوكًا غير متسق وينخرطون في النميمة أو التلاعب بنية خبيثة، كما أنهم يكافحون من أجل الالتزام، يمكن أن تؤذي هذه السمات الآخرين عاطفيًا.

- برج الأسد

إنهم قادة بالفطرة لكنهم قد يصبحون أنانيين ومتفاخرين بأنفسهم، كما أنهم يظهرون أحيانًا الغطرسة والحاجة إلى الاهتمام والإعجاب المستمر، وإذا لم يشعروا بأنهم من الأولويات فإنهم يجعلون الآخرين يشعرون بعدم أهميتهم ويضعون احتياجاتهم فوق احتياجات الآخرين.

- برج الجدى

إنهم مدفوعون وطموحون للغاية لكن رغبتهم فى النجاح قد تؤدى أحيانًا إلى إدمان العمل، وينتهى بهم الأمر إلى إهمال العلاقات الشخصية، وقد يصبحون مسيطرين وقد ينتهى بهم الأمر إلى الإساءة العاطفية إذا لم تسير الأمور وفقًا لطريقتهم الخاصة.