شاهد .. اول ظهور لـ فادي الخطيب بعد مذكرة التوقيف الدولية بحقه.. فما الذي كشفه؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:23 صباحاً - رد أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب على الاتهامات الموجهة له بـلابتزاز الجنسي، والاحتيال المادي، والتهديد في اول ظهور اعلامي له بعد بعد صدور مذكرة توفيق دولية بحقه.

وقال فادي الخطيب، خلال لقاء تلفزيوني مع الاعلامي اللبناني طوني خليفة على شاشة قناة المشهد، ان القضية تعود الى عام 2020 وان القضاء اللبناني اصدر قراره بموضوع الابتزاز وتم حفظ القضية.

وبخصوص التهديد بالقتل، نفى فادي الخطيب ذلك بشكل قاطع قائلا “اذا في اثبات اني مهدد بالقتل بحياتي كلها انا بمضي ثلاثين سنة حبس”.

وفي المعلومات حول القضية فان المدعية، سيدة أعمال عراقية مقيمة في لندن ومتزوجة من رجل أعمال لبناني تربطه صلة قرابة مع فادي الخطيب، وهي تدير واحدة من كبريات الشركات العقارية ذات رأس مال ضخم في لندن.

وعن امكانية عودته الى لبنان، قال الخطيب “ليه بدي سلم حالي عليها كفالة قيمتها مليونين دولا وطلبنا من القاضي ان ينظروا في الكفالة وانا مستعد ان احضر”.

ويُلقب الخطيب (46 عامًا) في لبنان بالـ”تايغر” أي النمر، وهو الذي شارك مع منتخب الأرز ثلاث مرات في بطولات كأس العالم لكرة السلة، منذ 2002 في الولايات المتحدة الأميركية، و2006 في اليابان، و2010 في تركيا.

والتحق الخطيب في نشأته مع نادي الحكمة عام 1997، ليشهد تاريخ اللعبة في لبنان حقبة ذهبية للنادي البيروتي، تمثلت في تحقيقه بطولة كأس لبنان 7 مرات، وحصد الخطيب مع النادي الأخضر لقب بطل الأندية العربية مرتين، ولقب بطل آسيا 3 مرات في سابقة حينها للسلة المحلية.