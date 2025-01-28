شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج حظها وحش فى الحب أبرزهم الجدى.. مفيش قصة بتكمل ليهم والان مع تفاصيل الخبر

فشل أو نجاح علاقة عاطفية يتوقف على مدى التوافق بين طرفى العلاقة، وبذلهما للعديد من الجهد للاستمرار معاً، لكن هناك بعض الأشخاص دائماً ما يكون حظهم قليل فى الحب لأسباب مختلفة وقد ينتهى بهم الأمر إلى الانفصال والعيش بمفردهم لفترة طويلة، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع pinkvilla.

أبراج حظها وحش فى الحب برج الجدى

يتسم مولود برج الجدي بالطموح ويضع حياته المهنية في المقام الأول ونتيجة لذلك، يتجاهل شريك حياته وينعزل عنه حتى يفكر بهدوء ويضع خطط مهنية جديدة، ورغم إخلاصه للشريك إلا أن فعله هذا قد يفهم على أنه رغبة فى الانفصال.



إنفصال

برج الدلو

يتسم مولود برج الدلو بالحساسية والعاطفية، وهو ما قد يكون مرهقًا للبعض، حيث يهتم أغلب الوقت بشريك حياته ويغدق عليه بالهدايا وعندما لا يجد نفس المعاملة يشعر بخيبة أمل ومن ناحية أخرى قد تبدو رغبة شريك حياته المفرطة فى تملك القوس مزعجة في بعض الأحيان، وذلك لروحه الحرة التي لا تقبل أن يتملكها أحد، لذلك فهو حظه قليل في الحب.



التفكير فى الانفصال

برج الحوت

يتمتع برج الحوت بطبيعة حالمة، لذلك ينظر إلى العالم بنظرة وردية ويقع في الحب بسهولة ويتعلق بشريك حياته ويرسم أحلام وتوقعات غير واقعية في علاقته بالشريك، وعندما يحدث عكس ما يتمنى يشعر بخيبة أمل وينتهى الأمر بالانفصال.



الشعور بالملل

برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء بالتردد لذلك يجد صعوبة في الالتزام بشخص واحد، ولأنه اجتماعى ومنفتح فهو يحب توسيع دائرته الاجتماعية، ولا يحب التقييد فى العلاقات الجادة كما يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره ولهذا قد يساء فهمه من قبل الطرف الآخر، وينتهى الأمر بالانفصال.