شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: من برجك اعرفى صبغة شعرك المناسبة.. الأحمر للأقوى.. يا ترى برجك إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حين يجتمع محبو الموضة والجذابية مع محبى علم الفلك والتنبؤات، فتكون النتيجة مبهرة، فسيعرف مولود كل برج ما الأشياء والعلامات التى تتماشى معه ومع شخصيته من أنواع الموضة المختلفة، وفى هذا التقرير نتعرف على صبغة الشعر التى ستتزين بها صاحبة كل برج كما أوضحها موقع "einnews"، لتبنى كل منها درجات ألوان لتعزيز طاقتها الشخصية وأناقتها للعام المقبل.

فى عام 2025 عبرى عن شخصيتك بألوان الشعر التى تجسد جوهرك بغض النظر عن برجك، ابدأى بلون شعر يعكس حقًا ذاتك الحقيقية، هذا يهبك الثقة والإيجابية فى عامك الجديد، ولكل شخصية لون صبغة شعر تتماشى معها وتزيد من جاذبيتها وهذا ما نتعرف عليه.



لكل برج صبغة شعر

برج الحمل

برج الحمل هو برج نارى حقيقى، طموح وجرىء وشجاع لا يخشى الدفاع عن الأشياء التى يدعمها، تحتاج هذه الشخصية الجريئة والنارية إلى لون شعر يمكن أن يتناسب مع شغفها وثقتها، لون الشعر الأحمر المكثف هو تطابق مثالي للأشخاص الذين ينتمون إلى هذه العلامة النارية، سيكون لون الشعر الأحمر الجرىء انعكاسًا مناسبًا للشخص القوي الذي أنت عليه.



شعر أحمر

برج الثور

برج الثور هو برج ترابي مثابر وعاطفي وسهل الانقياد، يحب إبقاء الأمور هادئة وغير مكلفة للغاية، إنهم يحبون الحفاظ على جمالهم ومظهرهم المتناسق فى جميع الأوقات، عند اختيار لون شعر برج الثور من المهم وضع هذه النقاط فى الاعتبار، هذا هو السبب فى أن لون الشعر الأسود الداكن هو الخيار المثالى، يضفي صبغ شعرك باللون الأسود قوة على شخصيتك.



شعر اسود داكن

الجوزاء

يُعرف الجوزاء بكونهم منفتحين ومندفعين ومرحين، إنهم يحبون إبقاء الأمور مثيرة للاهتمام وممتعة، يجب أن يكون اختيار لون الشعر لهذا البرج انعكاسًا لهذه السمات، اللون المثالي هو اللون الأحمر التوتي، هذا اللون جريء وممتع ويناسب شخصية الجوزاء تمامًا.



شعر أحمر عنابي

السرطان

برج السرطان برج مائي، ومن سمات هذا البرج أنه محب وحامي وبديهي، يحب أن يكون في دائرته وهو مخلص بشدة، لون الشعر البني الداكن هو ما يناسبهم، وهو أحد أفضل ألوان الشعر لهذا البرج، وسيضيف لون الشعر هذا الدفء إلى مظهرهم ويمنحهم لون شعر طبيعي للغاية.



شعر بنى داكن

برج الأسد

برج الأسد واثق من نفسه، ويشعر بالراحة حين يكون في مركز الاهتمام، وطموح، ومخلص، وذو قلب كبير، ولأنه برج ناري، يحتاج برج العذراء إلى تغيير في لون شعره ليتناسب مع سماته، تمامًا مثل شعر الأسد، يجب أن يكون لون الشعر المثالى هو اللون البنى الذهبى.



شعربنى ذهبي

العذراء

يُعرف برج العذراء بأنه برج موثوق به ومجتهد وعملي، عند اختيار لون لهذا البرج، فإن لون شعر البني الفاتح هو الاختيار الأمثل، إنه لون رقيق سيضيف جاذبية إلى مظهرك، ولكن ليس مبالغًا فيه. يناسب لون الشعر البني الفاتح هذا العديد من درجات البشرة وهو مناسب للجميع.



شعر بنى فاتح

برج الميزان

برج الميزان هو برج رومانسى وفى نفس الوقت مثالى وذكى وفراشة اجتماعية، برج الميزان هو المفضل لدى الجميع، ويتمكن من التميز في الأماكن العامة، تنعكس هذه السمات بشكل مثالي مع لون الشعر العنابي.



شعر عنابي

برج العقرب

برج العقرب هو علامة مائية قوية، إنه مصمم وجرىء وعطوف للغاية، بالنسبة لهذا البرج، فإن لون الشعر العميق من اللون الأحمر البرقوقي سيزيد من ثقته.



شعر احمر برقوقي

برج القوس

القوس هو برج شمسي فضولي ونشط ومنفتح، إنه عاطفي للغاية ويستمتع بالعفوية، يحب برج النار هذا أن يكون ودودًا ومحبوبًا من الجميع، لون الشعر المثالي لهم هو لون الشعر الأسود المحايد، إنه يعطي مظهرًا قويًا.



شعر أسود

برج الجدى

يحب هذا البرج الترابي الانضباط والواقعية، إنه يتمتع بروح الدعابة والرعاية والطموح والدفء، لون الشعر البني الكراميل مثالي لمواليد برج الجدي لأنه يعكس شخصيتهم، اللون نابض بالحياة مع كونه هادئًا، وهى طبيعة هذا البرج.



شعر بنى كراميل

برج الدلو

برج هوائى، يتميز هذا البرج بأنه مرح، ويعتمد على نفسه، وذكي، واستثنائي، ومتفائل، فإن لون شعر بدرجة اللون العنابي هو لون شعر رائع لهذا البرج لأنه يعكس شخصيته الغريبة.



شعر أحمر عنابي

برج الحوت

برج الحوت هو آخر الأبراج فى دائرة الأبراج المائية، يتمتع مواليد برج الحوت بشخصية معقدة وهم عاطفيون للغاية وحالمون وغير أنانيين، لون الشعر المثالي لهم هو اللون البني الكلاسيكي والرائع.