شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 28 يناير: احذر سوء الظن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور شجاع يحاول دائمًا أن يكون في المقدمة، إنسان واثق من نفسه، بسيط في التعامل مع الآخرين، علاقاته ممتازة، بارع في الحديث، تفكيره سليم ومنطقي.

برج الثور فى حظك اليوم 28 يناير

صفات مواليد الثور عنيد جدًا، غيور جدًا ومحب بدرجة عالية مخلص في حبه يكره الخيانة والكذب، محب للرحلات وللطبيعة الخلابة ويستمتع بالهواء الطلق

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور محمود شكوكو، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى



شكوكو

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

الضغوط فى محيط العمل لن تترك الأمور تمشى كما تريد، تضطر إلى الدخول فى جدال ونقاشات كثيرة مع المحيطين بك، حاول أن تحدد أولوياتك، واستمع أكثر للمقربين

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تلتقى بشخص لا تحبه، وتدور بينكم أحاديث تجعلك تعيد النظر فى علاقتك به، المواقف توضح معادن الأشخاص أكثر، والتعامل مع بواطن الأمور تجعلك أكثر قدرة على كشف شخصيات الناس من حولك

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تحتاج إلى أن تعيش أجواء من الاستجمام والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية، حتى لا تدخل فى أزمات صحية انت فى غنى عنها الآن، انت محب للرياضة، فحاول أن تستثمر أوقات فراغك فى ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تتخلص من هذه الضغوط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يومًا عصيبًا فى محيط العمل، بسبب الدخول فى جدال مع عدد من المحيطين به، الأفكار المرتبكة تجعلك أكثر تشتتاً، وأكثر عرضة للانفعال، الأشخاص ليس كما يظهرون فى اللقاءات الأولى، حاول أن تتعقل قبل أن تحكم على الأشخاص. احذر سوء الظن