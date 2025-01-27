شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتعبر عن أفكارها ومشاعرها بالكتابة.. كلامهم بيدخل القلب على طول والان مع تفاصيل الخبر

يختلف أسلوب كل كاتب في تعبيره عن أفكاره، فقد يتسم أسلوب البعض بالعمق والقدرة على التعبير عن الأفكار بحماس مع الاهتمام بأدق التفاصيل أثناء الكتابة وصياغة الأفكار ببساطة ويسر وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج تستطيع التعبير عن أفكارها بالكتابة برج العذراء

يُعرف مولود برج العذراء، الذين يحكمه كوكب عطارد، بذكائه وتنظيمه لكل شيء وسعيه الدائم للكمال، كما يبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه، كما يعرف بحساسيته لذلك يمكنه الشعور بالآخرين والتعبير عن أفكاره من خلال كتابته ولأنه شديد الدقة فهو قادر على استكشاف العواطف البشرية واستخدامها كمصدر إلهام لكتابته، ومن أشهر كتاب برج العذراء أجاثا كريستي وروالد دال وماري شيلي وليو تولستوي.



التعبير عن الأفكار بالكتابة

برج الثور

يقدر مولود برج الثور كل الأشياء الجميلة، كما يعرف بحبه للطبيعة التي يستوحى منها كتاباته التي يعبر من خلالها بوضوح عن مشاعره ومن بين الكتاب البارزين الذين ينتمون إلى برج الثور رابندراناث طاغور، وويليام شكسبير، وروسكين بوند، وشارلوت برونتي، وروبرت براوننج.



التعبير عن المشاعر بالكتابة

برج الجوزاء

يُعرف برج الجوزاء بكونه من الكتاب المميزين الذين لا يخشون الحديث عن المواضيع المعقدة، كما يستخدم الفكاهة كموضوع رئيسي في كتاباته وبسبب شخصيته الاجتماعية يمتلك العديد من الأصدقاء ومن أشهر الكتاب الذين ينتمون لهذا البرج هما ويليام بي ييتس وسلمان رشدي وآرثر كونان دويل.



الكتابة

برج القوس

يمتلك برج القوس عقلاً متفتحاً لذلك يستمع بإهتمام لجميع الأراء كما يحب خوض المغامرات ويستطيع لفت الإنتباه إليه ولأنه مغامر ويحب استكشاف وجهات جديدة وطرحها من خلال كتاباته ويوجد العديد من الكتاب الذين ينتمون لبرج القوس مثل إميلي ديكنسون وجين أوستن وأرونداتي روي.