شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 25 يناير: أنصت لأهل الخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها المزاجية و القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته والعصبية التي تدفعه لإتخاذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية و ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنان توم كروز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

انصت لأهل الخبرة بمجالك المهنى واستفيد منهم وحاول أن تبدع وتبتكر أفكار تعبر عنك حتى تستطيع إظهار موهبتك التي تتمتع بها بين زملائك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تثرثر عند التحدث مع شريك حياتك حتى لا يمل منك واختار التوقيت المناسب عند التحدث معه في أي مشكلة حتى لا ينفر منك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس تمارين اليوجا بشكل يومى واتبع نظام غذائى صحى مناسب لك ولا تعود مرة أخرى للأطعمة الدسمة التي تسببت في اكتسابك زيادة الوزن.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يمارس تمارين اليوجا حتى يحسن من حالته المزاجية ويهتم بتقوية علاقته بشريك حياته.