شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أشخاص ينتمون لـ 5 أبراج يقفون في أول صف بمدخل معرض الكتاب.. منهم الجوزاء والان مع تفاصيل الخبر

يجمع محبى القراءة قائمة بأسماء الكتب التي يرغبون في شرائها من معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء كانت روايات أو كتب في مجالات مختلفة، و يحرصون على التواجد من الصباح الباكر ويعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "medium".

أبراج تتواجد من الصباح الباكر بمعرض الكتاببرج الجوزاء

يشتهر مولود برج الجوزاء، بذكائه السريع وفضوله اللا محدود لذلك تجده أغلب الوقت يحمل كتابًا في يده، ويتوق إلى استيعاب معلومات جديدة واستكشاف وجهات نظر متنوعة، تساعد في بناء شخصيته وسواء كانت الكتاب يتعلق بالخيال أو الواقع أو الشعر، فإن مواليد برج الجوزاء يجدون يفضلون قراءته.



معرض القاهرة الدولى للكتاب

برج العذراء

يُعرف مولود برج العذراء، بعقله التحليلي واهتمامه بالتفاصيل و دقة اللغة وتعقيدات القصص المصاغة جيدًا، كما يعرف عنه بأنه عاشق للكتب التي تتحدث عن الواقع ومن ناحية أخرى يجد العذراء متعته في تنظيم أرفف كتبه بدقة ويشعر بالرضا عندما يكمل قراءة رواية .



كتب

برج الميزان

برج الميزان من الأبراج الهوائية المحبة للجمال كما يتسم بالرومانسية لذلك يشعر بالسعادة عند قراءة قصة حب أو قراءة قصيدة مكتوبة ببراعة لغوية وينجذب إلى الأدب الذي يثير المشاعر ويحرك القلب. سواء كانت رواية رومانسية كلاسيكية أو مجموعة من الشعر .



كتب متنوعة

برج العقرب

يُعرف مواليد برج العقرب بحماسهم وشغفهم. ولأن برج العقرب يحكمه كوكب التحول بلوتو، فإنه ينجذب إلى الكتب التي تستكشف أعماق التجربة الإنسانية. وغالبًا ما يبحثون عن الكتب التي تتحدى وجهات نظرهم وتشعل شغفهم الداخلي.

برج الحوت

يحكم برج الحوت نبتون، كوكب الخيال والأحلام، و يميل مواليد برج الحوت بطبيعته إلى العوالم الخيالية للأدب، وغالبًا ما يجد سعادته في قراءة الروايات الخيالية، حيث تساعده في الهروب من قيود الواقع والتعمق مع الأشخاص التي من وحى المؤلف.