شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: دمهم شربات.. 4 أبراج بيتمتعوا بخفة الظل والروح الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

"اضحك واخلص من التكشيرة، خدلك للأفراح تأشيرة" غنوة المطربة حنان التى بها الكثير من التفاصيل المرحة والمبهجة، ليست فقط أغنية جميلة، لكنها مبدأ لبعض الشخصيات التى تكره العبوس، فخفة الظل والروح الحلوة لا يمتلكها سوى الأشخاص الذين يتمتعون بقلب أبيض نقى، لذا يستعرض الخليج 365 بعض الأبراج الفلكية التى تتميز بخفة الدم، وذلك وفقاً لموقع "timesofindia".

برج الجوزاء

يُعرف برج الجوزاء، وهو برج هوائى من الأبراج يحكمه عطارد، بذكائه السريع وحسه الفكاهة الحاد، يتميز الأشخاص المولودون برج الجوزاء بالفضول الطبيعي والقدرة العالية على التكيف، ومن مواليد برج الجوزاء النجم أحمد مكي، ويبدو أن الجوزاء دائمًا ما يكون لديهم النكتة المثالية جاهزة، يتميز حس الفكاهة لديهم بالمرح، مواليد برج الجوزاء أيضًا فراشات اجتماعية، وقدرتهم على المشاركة في محادثات خفيفة القلب والمزاح الذكي تجعلهم مشهورين بين أصدقائهم وزملائهم.

برج القوس

غالبًا ما يكون القوس هو روح الحفل، وروح الدعابة لديه لا تقل مغامرة عن روحه، يحكمه كوكب المشترى، كوكب التوسع والتفاؤل، ومن مواليده النجمة الكبيرة شريهان، برج القوس يتمتع بضحكة معدية وحس فكاهة ومرح عفوي ومليء بالمفاجآت، والنكات الطريفة التي يقولها فجأة لاصدقائه، الأمر الذي يجعل المحيطون به يعشقون تواجده معهم طوال الوقت.

برج الأسد

يحكم برج الأسد الشمس، وهو واثق من نفسه بطبيعته، ولديه ذوق كوميدي جذاب ومسلٍ، ومن مواليده النجم تامر حسني، الذي لا يفوت فرصة حتى يمزح مع متابعينه ومعجبينه وجمهوره، يحب الأسد أن يكون مركز الاهتمام، ويستخدم الفكاهة كوسيلة لجذب انتباه الآخرين، غالبًا ما تكون نكاته درامية ومليئة بالطاقة ويتم تقديمها بأسلوب مسرحي، مما يجعله أفضل فنان ترفيهي في أي مكان، يتمتع الأسد أيضًا بالذكاء، وغالبًا ما يستخدم الفكاهة لتحويل المواقف العادية إلى لحظات لا تُنسى.

برج الدلو

برج الدلو هو برج هوائي يحكمه كوكب أورانوس، كوكب الإبداع والمفاجأة، ومن مواليده النجم الكوميدي الكبير محمد هنيدي، يُعرف برج الدلو بشخصياته المرحة، ولديه حس فكاهة غريب وغير تقليدي غالبًا ما يفاجئ الناس، نكاته ذكية، ويستمتع بتقديم ملاحظات ذكية حول المجتمع والسلوك البشري، أيضاً يحب برج الدلو تحدي التقاليد والسخرية من الأمور الغير منطقية التي قد يراها.