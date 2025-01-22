الاكثر متابعة اليوم - نسرين طافش تعلن زواجها!

بيروت - سعد محمود - اعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، زواجها من رجل أعمال مصري، لم تعلن عن اسمه، أو أي تفاصيل أخرى عنه.

وقالت نسرين طافش في مقابلة مع الإعلامية بوسي شلبي، على هامش حضورها النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز جوي أووردز: “أنا كنت في شهر العسل علشان إتجوزت”.

وأضافت نسرين طافش: “أنا مقررة ما أحكي كتير عن حياتي الشخصية، هو شاب مصري من مصر أم الدنيا، من خارج الوسط الفني ورجل أعمال”.

وتعتبر الزيجة الحالية هي الثالثة في حياة نسرين طافش، التي تزوجت للمرة الأولى في عام 2008 من رجل أعمال إماراتي، ولكنها انتهت بالانفصال بعد 5 سنوات وتحديدا في عام 2013، وفي عام 2020 أعلنت خطبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني، «أنا أول من صرحت بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي، وهو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع، شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا، والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين»، ولكن الأمر انتهى دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل.

وفي عام 2022، أعلنت نسرين طافش زواجها للمرة الثانية حيث احتفظت بهوية زوجها سرية قبل أن تكشفها بعدها بفترة من إعلانها، وهو الطبيب المصري شريف شرقاوي، والذي كان مدرب اليوجا الخاص بها، ولكن العلاقة لم تستمر أكثر من عام، حيث كشفت في يوليو 2023 انفصالها بشكل رسمي عبر حسابها على «إنستجرام»، «تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية».