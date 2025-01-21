شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 21 يناير: اكتشف مواهبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبناء برج الميزان، يتمتعون بالتوازن، يكرهون الكذب والخيانة، يفضلون الحياة وسط جماعة، لديهم أصدقاء كثر، يعملون بجدية ويعشقون مد يد العون لمن يحتاجهم، أناس يفكرون بالعقل والمنطق.

برج الميزان فى حظك اليوم 21 يناير

مولود برج الميزان، يعترف بالخطأ ويسعى لتصحيحه ولا يهاب من حوله في الحق، متوازن في علاقته، دبلوماسي يكسب ثقة الأخرين بمنتهى البساطة، مخلص في حبه يسعى لاسعاد الحبيب بكل ما يمتلك.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

حان الوقت لتعيد اكتشاف مواهبك الخفية وقدراتك التى قد تفتح لك آفاقًا جديدة فى عالم العمل. لا تتخوف من أن تطرق أبوابًا جديدة حتى لو كانت تقتضى أن تغير مجال عملك بأكمله. تتبع شغفك وفكر فى مستقبلك المهنى قبل أى شىء آخر.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

كرمك الشديد على الصعيد العاطفى قد يسىء الآخرون تفسيره واستغلاله وتجد نفسك تستنزف وتستهلك دون حتى أن تحصل على تقدير ممن تهتم لأمرهم وتقدرهم. لا تتخلى عن كرمك ولكن حاول ألا تجعل الآخرين يعتبرون ما تقدمه لهم طواعية حق مكتسب.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

صحتك هذه الأيام على المحك حاول أن تتجنب أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للحوادث أو للخطر لأن الاستهانة بأشياء بسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك أثارها فيما بعد. انتبه بشكل خاص من الأنفلونزا وتقلبات الجو وحاول أن تكون بعيدًا عن التوتر قدر المستطاع.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

يتهمك المحيطون بك طوال الوقت بأنك السبب فى مشاكلهم ويعلقون عليك الكثير من أخطائهم، لا تجعل هذا يفقدك الثقة بنفسك ويجعلك تشعر بالذنب على أشياء لم تقترفها تعامل مع كل المشاكل بموضوعية.