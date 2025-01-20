شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج ما بتحبش تجرب أكلات جديدة.. بيحبوا الملوخية أكتر من السوشى والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الكثيرون على تجربة أنواع جديدة ومختلفة من الأطعمة سواء من ابتكارهم أو من ابتكار أحد المطاعم، ولكن البعض الآخر يخشى تجربة أصناف طعام جديدة ويفضلون الوجبات التقليدية، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "pinkvilla".

5 أبراج تتجنب تذوق الأطعمة الجديدة برج الثور

يُعرف مولود برج الثور بذوقه الجمالي، فهو يحب كل ما هو طعام فاخر وحساس للغاية بشأن تجربة أي طعام جديد ويمكن أن يكون عنيد ويقاوم أي تغيير بنظامه الغذائي التقليدي.



طعام تقليدى

برج العذراء

يتسم مولود برج العذراء بالدقة والذوق الرفيع، كما أنه معروف بسعيه إلى الكمال، ورفضه لتجربة أى أطعمة جديدة بسهولة، كما أنه دقيق للغاية فيما يتعلق بما يأكله، ويميل إلى الحكم على الوجبات بناءً على تفاصيلها الحسية.



طعام

برج السرطان

يفضل برج السرطان العيش في عزلة بالكثير من الأحيان ويعطي الأولوية لأمانه و يفكر مليون مرة قبل الخروج من منطقة راحته، ودائماً ما يرتبط بأى شيء يذكره بالماضى، حتى في الأطعمة التقليدية فهو دائماً ما يميل إلى تناولها لارتباطه بذكريات غالية لديه، لذلك يرفض تجربة أي وصفات جديدة.



فتاة تتناول طعام تقليدى

برج الجدي

برج الجدي شخص عملي ويتجنب المجازفة، ومتشائم بطبيعته ويتجنب دخول أماكن باهظة الثمن وعندما يختار تناول طعام بأحد المطاعم فأنه ينتقى الوجبة حسب ميزانيته والقيمة الغذائية للطعام الذى يتناوله.

برج الميزان

يبحث مولود برج الميزان عن الجمال في كل شيء، لذا فهو بطبيعته يبتعد عن الطعام الذي لا يبدو شهيًا من الناحية البصرية، ولأنه يتمتع بشخصية متناغمة ويسعى إلى تحقيق التوازن في كل شيء، يلتزم بنوع الطعام الذى يحبه ويختاره طوال الوقت ويحكم على أي وجبة أخرى حسب رائحتها وقيمتها الغذائية.