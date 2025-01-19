شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج ما بتعرفش تحفظ السر.. أبرزها القوس والان مع تفاصيل الخبر

يحب البعض الفضفضة مع غيره سواء أصدقائه أو زملائه في العمل أو الدراسة، ولهذا يبحثون عن مواضيع مختلفة ليتحدثوا عنها خلال وقت جلوسهم معهم في أوقات فراغهم، فلم يجدوا سوى الأسرار التي يحتفظون بها عن غيرهم، لذلك عندما يكتشف هذا يتجنب البعض تأمينهم على أسرارهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج لا تجيد الاحتفاظ بالأسرار برج القوس

يُعرف برج القوس بشخصيته الاجتماعية، فهو يحب التواجد بين الأشخاص الذين يقدرون رأيهم ويشكلون صداقات جديدة، فهو يستخدم النميمة كوسيلة للتواصل مع الآخرين، ولأنه فضولي بطبعه، غالبًا ما يتم وصفه بالفضولي، كما يقدر التواصل المفتوح مع من حوله.



إفشاء الأسرار

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء منفتح ويحب التواصل بحرية، ويجد الإثارة في مشاركة الأخبار المثيرة مع الآخرين حتى يكون مركز اهتمامهم، ويسعى لإرضاء الناس ويسعى إلى التحقق من خلال مشاركة التفاصيل المختلفة ويجد صعوبة في الاحتفاظ بأسراره لنفسه.



فتاة تكشف لصديقتها عن سر

برج الميزان

يميل مولود برج الميزان بطبيعته إلى أن يكون سمعته طيبة، ولكنه يستخدم النميمة كأداة لبناء العلاقات الاجتماعية مع من حوله، كما يريد أن يظهر بمظهر الموثوق به، وأن يكون لديه حلفاء إلى جانبه يزودونه بالمعلومات، ولأنه لا يحب الصراعات، ويتواصل مع الآخرين ويتبادل معهم النميمة كوسيلة للتنفيس عن إحباطه.