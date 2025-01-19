شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: من مجابش سيرتي لـ هو أنت مين.. اعرف أغنية أنغام المعبرة عن برجك والان مع تفاصيل الخبر

اليوم 19 يناير نحتفل بميلاد المطربة أنغام، التي تحمل صفات برج الجدي بامتياز، برج الجدي يتميز بالحضور القوي، الكاريزما، والصراحة، بالإضافة إلى العقلانية في الحب والمشاعر الصادقة التي تخلو من الخداع أو التزييف.

أنغام، بموهبتها الفريدة، استطاعت أن تجسد هذه الصفات في شخصيتها وفنها، حيث جعلت من أغانيها مصدرًا للتعبير عن مشاعر متنوعة، بدءًا من الهجر والوحدة والاشتياق، وصولاً إلى التحدي والانفصال.

بمناسبة عيد ميلاد أنغام، يستعرض ”الخليج 365” بعضًا من أغانيها التي طالما أحببناها، والتي تناسب كل برج بفضل تنوعها العاطفي وقدرتها على لمس قلوب الجميع.





انغام برج الجدي

برج الحمل.. أكتبلك تعهد

برج الحمل من الأبراج التي تتعامل مع العلاقة العاطفية بأمان ومودة فائقة، الأمر الذي يجعلهم عندما يشعرون بعدم تقدير أو اهمال في العلاقة يبتعدون فوراً، مهما كلفهم الأمر من ألم، بل وقد يصلون لمرحلة "أكتبلك تعهد" لكي يضمن الطرف الأخر أنهم لن يفتحون قلبهم مجدداً.

برج الثور.. بتحبها ولا

"بتحبها ولا.. بتفكرك بيا"، الأغنية التي تعبر عن غرور وكبرياء برج الثور، الذي يعيش متأكداً أن حبيبه بالرغم من الفراق والبُعد لا يزال يبحث عنه حتى وأن دخل في علاقة أخرى، فهو لا ينسى ولا يستبدل ولا أحد يأخذ مكانه حتى لو بالشبه.

برج الجوزاء.. بتمناله الخير وهو أنت مين

"إيه يعني يفوتني وينساني.. ما هو ياما أتحمل علشاني"، المقطع المعروف من أغنية بتمناله الخير، ولكن بشكل كوميدي مثلما استخدمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفراق بين المحبين، وكيف يمكن للمرأة الانتقام من حبيبها إذا قرر أن يبتعد عنها دون رغبتها، والذي يمثل بشكل كبير شخصية برج الجوزاء.

أيضًا أغنية هو انت مين، من اكثر الأغنيات التي تعبر عن شخصية برج الجوزاء الذي يتفاجئ بمشاعر الحب الصادقة، خاصة بعد مروره بفترة قاسية كانت فيها مشاعره بها الكثير من التخبط.



انغام

برج السرطان.. عن فرح غايب و مجبش سيرتي

"عن فرح غايب.. عن حرج دايب.. وعن حبايب كانوا هنا"، طوال الوقت يتذكر برج السرطان احبائه الذين فارقوه، بل ويستشعر كل مرة نفس الألم الذي شعر به أول مرة، حتى لو مر وقتاً كبيراً، ولو كانت سنوات طويلة، وفي احياناً أخرى يتسأل برج السرطان عن حبه القديم، ويبحث عن تفاصيله، ويتذكره كثيراً في صورة "اوفر ثينيكنج" مزعجة، مما يجعل أغنية "مجبش سيرتي" تمثله بشدة.

برج الأسد.. قلبك

"قلبك معدش ملكك.. مدام عشقتك"، قوة برج الأسد وتحديه تعبر عنها هذه الغنوة، فلا يقبل أبداً أن يشعر أن محبوبه يأخذ قرارات في الحب دون ارادته، يسيطر عليه وعلى قلبه وحياته، بل ويشعر أن الكون يتمحور حول من يحب.

برج العذراء.. هتقول لربنا إيه

برج العذراء هادئ الطباع، لا يرى سوى الحب والحنين لمن يحبهم، لكن عندما يقرران الفراق والبُعد يتقوقع داخله، ولا يمتلك سوى أن يعبر عن مشاعره ببعض الأغنيات التي يملؤها الشجن، وأغنية "هتقول لربنا إيه" من أكثر الأغنيات التي تعبر عن مواليد برج العذراء خاصة في هذه الفترة الفلكية التي تكشف لهم الكثير ممن حولهم.



عيد ميلاد انغام

برج الميزان.. بحبك حشتيني

برج الميزان يحب الاهتمام، ولا يخجل أن يطلبه ممن يحبهم، "بحبك وحشتيني.. حاجات لازم تقولها كتير"، الأغنية المفضلة التي تتحدث عن الاهتمام وطلبه بشكل واضح، المعبرة عن برج الميزان هي الأغنية التي تكون في قمة "البلاي ليست" الخاصة بهم من أغاني أنغام.

برج العقرب.. أساميك الكتيرة

"روحي عيني.. قلبي اللي بيحيني"، برج العقرب بالرغم من شخصيته الرصينة، إلا أن وقوع أحدهم في عشق برج العقرب سيكون ملكاً مقدراً ومحباً للحياة، يعبر بكل جوارحه عن حبه ومشاعره، ولا يخجل بأن يظهرها في أي وقت، فإذا كان لديك حبيب من برج العقرب فأنت تملك كنزاً من المشاعر والإخلاص.

برج القوس.. ولا دبلت

برج القوس من الشخصيات التي ترفض الفراق، وإذا حدث لا تظهر أي ألم أو حزن أبداً، ومستحيل أن تحد في اعينهم دموع، أو تشعر وأن هناك شيء يفتقدونه، حتى وإن كان بداخلهم بركان ثائر.



أنغام

برج الجدي.. بين البينين

"أنا عاشقة ومبقولهاش"، أغنية بين البينين التي تعبر عن برج الجدي، والتي غنتها النجمة أنغام، حتى تصف مشاعر الجدي في الحب، من الخوف من التجربة، وخوف من رد فعل الطرف الأخر، حتى وقت الفراق، الذي قد يتخيله برج الجدي حتى من قبل بداية العلاقة وذلك لخوفه من الفشل.

برج الدلو.. عرفها بيا

برج الدلو صاحب شخصية واضحة وقوية للغاية، خاصة في العلاقة العاطفية، لا يقبل بالفشل، وإذا حدث فهو لا يفضل الابتعاد، بل المواهجة هي أفضل حل بالنسبة له، حتى وإن أدت إلى الابتعاد والفراق في بعض الأحيان.

برج الحوت.. بتوصفني بتكسفني

برج الحوت المحب الرومانسي، يخجل من سماع الكلمات الجميلة، ويتأثر بمشاعر الحب الواضحة، كذلك فمواليد الحوت من اكثر الشخصيات الوفية في العلاقات، كما له الكثير من المواقف التي يتذكرها كل من يتعامل معه، بل ويثنون عليه طوال الوقت لأنه بالفعل يستحق كل الحب والتقدير والاهتمام.