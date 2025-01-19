شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: عيد ميلاد أنغام.. كيف عبرت عن صفات برج الجدى بأغانيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

"ماجبش سيرتى، قلبك، ياريتك فاهمنى"، وغيرها من الأغانى الرومانسية التي يحرص الكثير على الاستماع لها لتعبيرها عن مشاعرهم وما يمرون به عندما يقعون في حالة حب، وبمناسبة احتفال النجمة أنغام بعيد ميلادها اليوم والذى يوافق برج الجدى، نستعرض في هذا التقرير، أغانى للنجمة أنغام تعبر عن صفات برج الجدى، وهى:

أغانى للنجمة أنغام عبرت عن برج الجدى الانطوائية

يتسم مولود برج الجدى بالعديد من الصفات منها الانطوائية والتي تجعله يشعر بالخجل من الاعتراف بحقيقة مشاعره تجاه الشخص المميز في حياته، لذلك قد يظل يحب من طرف واحد لفترة من الوقت، والأغنية التي تتوافق مع برج الجدى في هذه الحالة هي أغنية "ياريتك فاهمنى".



أنغام بإحدى حفلاتها

مهزومة

يتصف برج الجدى أيضًا بالطموح الذى يدفعه لوضع أهداف واقعية يستطيع تحقيقها وتساعده على إثبات ذاته بين الآخرين، ومن الأغانى المناسبة مع الجدى في هذه الحالة هي أغنية "مهزومة"، حيث تحاول الحبيبة في هذه الأغنية إثبات ذاتها وقدرتها على مغادرة حبيبها الذى لا يشعر بها والمضى قدماً في حياتها.



أنغام

أيوة بحبك أوى بس مش عايزاك

وأكثر أغانى النجمة أنغام التي عبرت عن المزاجية هي أغنية "متلخبطة"، حيث تدور كلماتها حول حب الحبيب وفى نفس الوقت الرغبة في الإنفصال عنه وهذه الصفة تتوافق مع مولود برج الجدى.



عيد ميلاد أنغام

سيبك أنت

وأغنية سيبك أنت من الأغانى أيضًا التي تعبر عن برج الجدى الذى من صفاته الإخلاص حيث تدور كلمات الأغنية حول الحبيبة التي مازالت تنتظر حبيبها وتخلص له رغم تجاهلها لها.