شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج معروفة بخفة الدم والبساطة.. استحالة تبقى معاهم وماتضحكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "خفة الدم" هي صفة مميزة تجعل الحياة أكثر متعة وتساعد صاحبها على رؤية الجانب المشرق فى كل شىء، وإطلاق النكات المرحة، وإضفاء أجواء من البهجة على كل مكان، وأشار سليمان سماحة خبير الفلك إلى أبرز الأبراج التي تتمتع بخفة الدم ، وهى:.

برج الجوزاء:

يشتهر برج الجوزاء بذكائه وفكاهته اللاذعة، فهو يتمتع بقدرة كبيرة على تحويل أي موقف إلى نكتة، وذلك لتمتعه بروح دعابة في أي تجمع.

برج الأسد

يمتلك برج الأسد شخصية جذابة ومبهجة، وهو يحب أن يكون مركز اهتمام، لذا يتمتع بحس فكاهي عالٍ، ويستطيع أن يضحك الجميع بقصصه وحكاياته المرحة.

برج القوس

برج القوس هو المستكشف والمغامر، و دائم البحث عن المتعة والتسلية، ويتمتع بروح مرحة عفوية، ويستطيع أن يجد الجانب المضحك في أي موقف.

برج الدلو

يتميز أصحاب برج الدلو بطريقة تفكيره مبتكرة وغير تقليدية، مما يجعله يرى العالم من زاوية مختلفة فهذه النظرة الفريدة تولد الكثير من المواقف المضحكة.

برج الميزان

يحرص مولود برج الميزان على تحقيق التوازن في حياته، وهذا يشمل الجانب الإجتماعي، فهو يمتلك حس فكاهي رفيع، ويستطيع أن يتكيف مع مختلف الشخصيات.



ابراج تتميز بالضحكة