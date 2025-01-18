شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اللمة ماتحلاش غير معاهم.. 4 أبراج بيحبوا الأكل والتجمعات أبرزهم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأبراج الفلكية لها تأثير السحر على أصدقائهم، ودورهم مهم في إضافة أجواء من المرح فى أى تجمع مع أصدقائهم حتى لو كان لقائهم بهدف تناول الطعام سويًا، فمنهم من يلعب دور القائد والذي يخلق مناخًا مليء بالضحك والسعادة، وآخر يهتم بالتنظيم، والأخير يعزز الإنسجام بينهم، باختصار "اللمة ماتحلاش غير معاهم"، لذا نستعرض بعض مواليد الأبراج الفلكية التي لا يخلو تجمع منهم فهم يحبون الطعام والضحك والاحتفال مع الأصدقاء، وفقًا لموقع "timesofindia" كما يلي.



مشهد من فيلم أحلى الأوقات

برج الحمل

مواليد برج الحمل هم من يبدأون المرح واقتراحات الطعام والخروجات مع أصدقائهم، لديهم الكثير من الطاقة ويحبون تجربة أشياء جديدة، لذلك فهم قادة لمجموعة الأصدقاء، ومستعدون دائمًا لاقتراح أنشطة مرحة ومبهجة.

برج الجوزاء

إنهم يتمتعون بروح مرحة تجذب الناس إليهم بشكل طبيعي، كما أن حسهم فكاهى يضفي البهجة على أي غرفة يدخلونها، ويكاد يكون من المستحيل أن تشعر بالإحباط عندما تكون برفقة شخص من برج الجوزاء.



مشاهد من فيلم خرج ولم يعد

برج الأسد

إن مواليد برج الأسد يتمتعون بروح المرح فهم يحبون الأضواء ولا يخشون أن يكونوا على طبيعتهم، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى مواقف مضحكة، كما أنهم لا يخشون الضحك على أنفسهم، و حسهم الفكاهى يجعلهم أكثر جاذبية للآخرين.



فيلم خرج ولم يعد

برج القوس

حماس مواليد برج القوس للحياة معدي للآخرين، ولديهم قدرة غريبة على إيجاد الفكاهة في أي موقف، كما يحبون مشاركة القصص من مغامراتهم و"الأكلة الحلوة" مع احبائهم، والتي غالبًا ما تكون مليئة بالحكايات المضحكة التي تجعل كل من حولهم في نوبات من الضحك.