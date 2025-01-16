شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج نجمها خفيف وبيتحسدوا بسرعة.. برج الحوت الأكثر تأثرًا بالعين والان مع تفاصيل الخبر

إن مفهوم العين الشريرة، وهى نظرة يُعتقد أنها تسبب الأذى بسبب الحسد أو سوء النية، كان منذ فترة طويلة جزءًا من الفولكلور والتقاليد الروحية فى جميع أنحاء العالم، وفى علم الأبراج والفلك يُعتقد أن بعضاً من الأبراج الفلكية أكثر عرضة لهذه الطاقة الخبيثة بسبب سماتها المتأصلة وحساسيتها العاطفية ووجودها المغناطيسى من حولنا، غالبًا يكون بسبب بريق وحضور مواليد هذه الأبراج، بجانب أنها تجذب الإعجاب، وفى بعض الأحيان الاهتمام من المحيطين بهم، ويستعرض ”الخليج 365” بعض الأبراج الفلكية "نجمهم خفيف" أو التي قد تكون أكثر عرضة للعين الشريرة وكيف يمكنهم حماية أنفسهم من تأثيرها، وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي.



رسمة عين

برج الدلو.. اللغز المغناطيسي

يُعرف برج الدلو بهالته الغامضة القوية، والتى تجذب الناس إليه غالبًا كما تجذب الفراشات النار، إن قدرته على الاحتفاظ بالأسرار وإظهار القوة يمكن أن تثير الغيرة لدى الآخرين، بجانب النجاح الملحوظ الذى يتمتع به، ولكونه برج هوائى فإن هذا يمكن أن يجعله عرضة للطاقات السلبية.

لحماية نفسه يفضل للدلو الاسترخاء والابتعاد تماماً عن الشخصيات السلبية، بجانب إخفاء أى أفكار أو خطط ينوى تنفيذها حتى تكتمل بخير.

برج الأسد.. مركز الاهتمام

يتألق برج الأسد بشكل طبيعى فى أى مكان اجتماعى، وذلك لأنه يخضع لحكم الشمس، وقد تجعله ثقته بنفسه وجاذبيته وحبه للشهرة هدفًا للغيرة فى بعض الأحيان، ورغم أن طبيعته النارية غالبًا ما تصد السلبية، إلا أن الأسد يجب أن يظل حذرًا من الأفراد الذين ينتقدونه بشدة أو يحسدونه، ويمكن أن يساعد ارتداء الذهب المعدن الذي يحمي هالته بشكل كبير.



رسمة عيون

برج الحوت.. الحالم المتعاطف

يتمتع مواليد برج الحوت بحدس وتعاطف شديدين، وغالبًا ما يمتصون مشاعر من حولهم، وقد يجعلهم هذا الارتباط العاطفي العميق عُرضة للعين الشريرة، خاصةً عندما تثير لطفهم وإبداعهم الحسد، يمكن أن يستفيد مواليد برج الحوت من ممارسات الاسترخاء مثل التأمل وحمل الأحجار الكريمة الواقية للطاقة مثل الجمشت أو التورمالين الأسود.

برج الميزان.. الفراشة الاجتماعية

يُعرف برج الميزان بسحره وأناقته وقدرته على تكوين علاقات متناغمة مع كل من حولهم، ومع ذلك فإن موهبته في تكوين العلاقات ورشاقته الطبيعية قد تثير الغيرة في بعض الأحيان، يجب على الميزان أن يثق في حاسته السادسة عندما يشعر بالطاقة السلبية وأن يفكر فى استخدام نباتات الزينة فى منزله فهى تقلل من حدة الطاقة السلبية التى قد تصيبه.



ابراج فلكية

برج السرطان.. المغذى العاطفى

يتمتع برج السرطان، الذى يحكمه القمر، بعاطفة عميقة ورعاية، وقد تجتذب طبيعته الوقائية وروابطه الوثيقة مع أحبائه أحيانًا حسد الغرباء، يجب أن يركز السرطان على حماية منزله وعائلته باستخدام الطقوس التقليدية، مثل وضع الملح عند المداخل أو الاحتفاظ ببلورات واقية مثل السيلينيت فى مكان معيشته.