شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج حظها في السما خلال 2025 رغم البداية الصعبة.. برج الحمل أولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء الأبراج أن تشهد 4 أبراج تغييرات إيجابية كبيرة وفرصًا للنمو الشخصي والمهني خلال العام الجديد. وعلى الرغم من أن بداية السنة قد تكون صعبة بالنسبة لهم، حيث يواجهون بعض التحديات والعقبات، إلا أنهم يجب ألا يتسرعوا في الحكم على العام بشكل سلبي. فمع تقدم الأشهر، ستتحول الأمور لصالحهم، وسيتمتعون بحظ سعيد وفرص مميزة للنمو والكثير من التحولات الإيجابية. تعرف على هذه الأبراج وفقًا لموقع Astrotalk:



أبراج الأكثر حظًا

برج الحمل

يبدأ العام ببعض التحديات المتعلقة بالطاقة، ولكن بحلول شهر مارس، ستتغير الأمور مع تزايد الدافع. سيشهد برج الحمل وضوحًا في حياته الشخصية والعاطفية، خاصة بعد كسوف الشمس في برجه في 29 مارس. تبرز البدايات الجديدة النمو الروحي، مع دخول نبتون إلى برج الحمل في 30 مارس. سيشجع دخول كوكب زحل إلى برج الحمل في 24 مايو برج الحمل على تولي القيادة وتولي مسؤولية مستقبله. سينتهي العام بالنمو المهني، حيث يعزز كوكب المريخ أهدافه المهنية.

برج الجوزاء

تبدأ سلسلة من الحظ السعيد لمواليد برج الجوزاء في أواخر يناير وأوائل فبراير حيث يظل كوكب المشتري، كوكب الوفرة، في برج الجوزاء حتى يونيو. ويحمل شهرا يونيو ويوليو تغييرات مثيرة حيث يدخل أورانوس برج الجوزاء لأول مرة منذ عام 1949، مما يشجع على الإبداع والأفكار الجديدة. سيكون الصيف مليئًا بالإلهام، وهو مثالي للعمل على المشاريع الإبداعية.

برج السرطان

سيبدأ برج السرطان العام ببعض التحديات، ولكن بحلول شهر فبراير، سيرتفع الدافع مع خروج كوكب المريخ من التراجع. يلي ذلك صيف ساحر، مع دخول المشتري إلى السرطان في 9 يونيو، مما يجلب الحظ السعيد والفرص الوفيرة في الحب والمهنة والنمو الشخصي. ووضع الأحلام الكبيرة وتحويلها إلى حقيقة.

برج الحوت

يبدأ برج الحوت عام 2025 بالتركيز مما يدفعه إلى تبني مساره الحقيقي. سيزدهر الحب والعلاقات، وخاصة مع وجود كوكب الزهرة في برج الحوت، لفترة طويلة، مما يجعل هذا العام عامًا للنمو الرومانسي.