شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 5 يناير: تحقق من تقاريرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالفضول ويمتلك روح مغامر، ويميل إلى الحرية واستكشاف العالم، ويفضل التسوق وشراء كل مايحلو له.

برج القوس فى حظك اليوم

يتصف مولود برج القوس بالعصبية التى تدفعه لإتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان، كما يتسم بالرومانسية وحب الحياة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحقق من التقارير قبل أن تسلمها لرؤسائك في العمل حتى لا تتعرض لعقوبات منهم وركز على تطوير ذاتك حتى تنجح في عملك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك وبعائلته وإياك وإثارة المشاكل معه مرة أخرى واصطحبه في رحلة رومانسية حتى تحسن علاقتك به.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة مرة أخرى حتى تحافظ على رشاقتك.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى ويتحقق من التقارير قبل أن يسلمها.