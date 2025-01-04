شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج لا تفضل فصل الشتاء أبرزها الجدى.. بيتمنوا يوم من أيام الصيف والان مع تفاصيل الخبر

بتحب الصيف ولا الشتاء؟، سؤال نسمعه دائمًا فالبعض يفضل فصل الصيف وأجواء المصايف والشمس والبحر، والبعض الآخر يفضل فصل الشتاء والمطر والأجواء الرومانسية، ولكن هناك بعض الأبراج الفلكية تعانى دائما في فصل الشتاء ولا تفضله وحسب ما ذكره موقع newsukraine فهى:

برج الحمل

برج الحمل من الباحثين دائمًا عن المغامرات والحقائق الجديدة، ولكن الطقس البارد يجعله أقل نشاطًا، ولا يستمتع بهذا به بشكل خاص حيث يشعر كأنه يشاهد العالم والفرص تمر أمامه. قد يؤدي هذا المستوى المؤقت من العزلة والخمول إلى الملل والركود العقلي والشعور القوي بالخوف من الأماكن المغلقة والعزلة.

برج السرطان

برج السرطان يشعر بسهولة بمشاعر الآخرين ويحمل ثقل محيطه على كتفيه. قد يحتفل بأشهر الشتاء فى بعض الأحيان ولكنه فى نفس الوقت، قد يشعر بالإرتباك. وخلال هذا الموسم، يستمر في تشجيع أصدقائه أو أفراد أسرته، بينما يتعامل داخليًا مع مشاعره المعقدة التي يفضل تجنب البوح بها.

برج الأسد

برج الأسد يعتاد على أن يكون مركز إهتمام من حوله و يستمتع بشهرته، ولكن مع بداية الشتاء، تتباطأ قدرته تدريجيًا وتتضاءل، ويشعر بالسعادة عندما يكون برفقة من حوله ويتلقى قدرًا كافيًا من الإهتمام. ومع ذلك، فإن كآبة الشتاء قد تكون فترة غير سارة بالنسبة له، حيث تقلل من أي فرص للتواصل مع الآخرين.

برج الجدى

في الشتاء يقضي وقتاً طويلاً في المنزل، ويستمتع بالدفء،. لكن الفارق هو أنه بينما يستمتع الآخرون بهذه الفترة، يستغل كل لحظة للتفكير في المهام الفائتة أو الإنغماس في الأعمال المنزلية. وتزداد هذه الأساليب الحادة بالنسبة له مع حلول الشتاء، فيشعر بالإرهاق والتوتر والحاجة الماسة إلى الراحة.