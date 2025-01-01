شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أحجار كريمة حمراء تناسب مواليد برج الجدى.. الروبى والكوارتز الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

نحتفل فى بداية العام الجديد 2025 بمواليد برج الجدى، الذى يقع بين 22 ديسمبر و19 يناير فى تقويم الأبراج الفلكية، يُعرف هذا البرج الفلكي بأنه ذو شخصية فريدة واختيارات مميزة في حياته بالكامل والتي يجعلها مختلفة عن الآخرين، حتى في اختياره للحجر الكريم الذي يفضله، غالباً ما يرتبط بالحب والعواطف القوية، وتحديداً الأحجار الكريمة باللون الأحمر، لذا يستعرض ”الخليج 365” بعض الأحجار التي تناسب مواليد برج الجدي وفقاً لموقع "navratan" كما يلي.



الأحجار الكريمة

حجر الروبي

حجر الروبي أو الياقوت الأحمر، المعروف أيضًا باسم "مانيك راتنا" باللغة الهندية، هو رمز لكوكب الشمس هو الحجر الأول لمواليد برج الجدي، يمنح حجر الياقوت من يرتديه الطاقة والعاطفة والثقة بالنفس والشجاعة.

الياقوت الأحمر الغامق

يتميز حجر الياقوت الأحمر الغامق المائل للسواد بأنه أقوى الأحجار الكريمة في علم الفلك، يحكمه كوكب زحل، إن ارتداء حجر الياقوت في الإصبع الأوسط من اليد اليمنى يستغل طاقة الكوكب، وبالتالي يعود بالنفع على الأفراد من مواليد برج الجدي بالثروة والصحة والنجاح في حياتهم المهنية.



الحجر الكريم

الكوارتز الوردي

يجلب الكوارتز الوردي فوائد صحية لمواليد برج الجدي مثل النوم والتوازن الهرموني وضغط الدم والتوتر، إن وضع القمر الضعيف يجلب تقلبات مزاجية ومشاكل صحية وأكثر من ذلك، يساعد ارتداء الكوارتز أيضاً في جلب الهدوء والسلام العقلي.

حجر العقيق الأحمر

اللون الأحمر الغني المخملي لحجر العقيق هو أحد أكثر سماته تميزًا وتقديرًا، الأحمر هو لون العاطفة والرغبة والحب لمواليد برج الجدي، وغالبًا ما يرتبط بالعواطف القوية والمشاعر الشديدة، في عالم الأحجار الكريمة، يعد اللون الأحمر لونًا نادرًا ومطلوبًا، والعقيق هو أحد الأحجار الكريمة القليلة التي توجد بشكل طبيعي بدرجات اللون الأحمر التي تناسب برج الجدي.