شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 26 ديسمبر : ادخر بعض الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج العذراء قوى الشخصية ولديه حنان زائد وعطاء دون مقابل، كما أنه يمتلك عقلا مفكرا فى أمور حياته وبطريقة مرتبة للغاية، لذلك تعتمد الأسرة على مولود برج العذراء فى الأمور التى تشهد جدلا واسعا.

برج العذراء فى حظك اليوم 26 ديسمبر

أصحاب برج العذراء يعشقون النجاح ويسعون إليه، إنسان صبور جدا وطيب، يقدر معنى تحمل المسئولية، لكنه لا يثق فى الآخرين بسهولة، حريص فى التعامل خاصة مع من يراهم لأول مرة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء فؤاد المهندس، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

مكافأة مالية كبيرة فى الطريق إليك من مديريك، إذا كنت ترغب فى الحفاظ على أدائك الجيد فى عملك عليك البعد عن كل المشاكل مع زملائك، هم يكنون لك أشياء سيئة لا تلتفت إليهم واستمر فى الاجتهاد فى عملك هذه الأيام بنفس الوتيرة، الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاجتهاد كى تستطيع إثبات ذاتك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هدية من شريكك اليوم ستأتى لك دون أى مناسبة، شريكك يريد إسعادك بشكل كبير حاول ألا تخسره، فى الفترة الماضية ازدادت المشاكل بينكما بسبب الغيرة الزائدة التى تصدر دائمًا منك، الغيرة أمر طبيعى فى العلاقة بين كل اثنين لكن حاول ألا تزيد الأمور عن حدها هذه الأيام، فقد تنتهى العلاقة بسبب غيرتك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

الوجبات السريعة ستجهد صحتك بشكل كبير وربما تتسبب لك فى بعض المشاكل الصحية التى قد يطول علاجها لفترات كبيرة جدًا، الوقت قد حان للسير على نظام غذائى جيد حتى تحسن صحتك.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول أن تدخر جزءا من الأموال، أصبح وضعك العاطفى الآن جيدا بشكل كبير، لكن عليك التخلى عن نظرية المؤامرة التى تشغل ذهنك باستمرار.