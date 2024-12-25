شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبرزهم الميزان والثور.. 5 أبراج مهووسين بالموضة وبيحبوا الشياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف الأذواق في الموضة من شخص لآخر، لكن هناك بعض الأبراج الفلكية التي تتميز برقة أزيائها وعشقها الخاص للموضة والأناقة، لذا يستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية أبرز الأبراج العاشقة للموضة ما يميز كل برج في عالم الأزياء وفقًا لما أشار إليه رئيف رأفت خبير علم الطاقة والأبراج.

برج الثور

مولود برج الثور يتمتع بذوق رفيع فى اختيار الملابس والإكسسوارات، فهو يهتم بالتفاصيل الدقيقة ويختار القطع الكلاسيكية التي تدوم طويلًا، لكونه شخص يجيد الاهتمام بالتفاصيل، أيضًا لديه حواس تساعده في اختيار الأقمشة الناعمة والمريحة والألوان الترابية التي تبعث على الاسترخاء.





برج الأسد

مولود برج الأسد يحب أن يكون مركز الاهتمام، لذلك يختار الملابس الجريئة والملفتة للأنظار التي تعكس شخصيته القوية والثقة بالنفس، ومن أجل الجاذبية والتميز يفضل برج الأسد التصاميم الفريدة التي تجعله يتألق في أي مكان.

برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بذوق رفيع في الموضة، فهو يبحث عن التوازن والانسجام فى إطلالاته، لذا يطلق عليه صاحب التوازن والانسجام والألوان الناعمة والتصاميم الأنيقة التي تعكس شخصيته المتوازنة.

برج القوس

مولود برج القوس يحب تجربة كل ما هو جديد ومختلف في عالم الموضة، فهو لا يخاف من المخاطرة ويختار القطع غير التقليدية يفضل القوس الألوان الزاهية والطباعات المرحة التي تعكس روحه المغامرة.



برج الدلو

مولود برج الدلو يبحث دائمًا عن كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة، فهو يفضل القطع الفريدة التي تعكس شخصيته المميزة، يميل الدلو إلى اختيار القطع الغريبة وغير التقليدية التي تجعله يبرز من بين الحشود.



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