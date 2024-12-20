شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج هتتجوز فى 2025.. القوس والسرطان أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التوقعات الفلكية لعام 2025 إلى أن بعض الأبراج سوف تتزوج العام المقبل، وتلعب الحركات الكوكبية، وخاصة تلك التى تشمل الزهرة والمشترى وزحل، أدوارًا مهمة فى التأثير على العلاقات والالتزامات، وفيما يلي خمسة أبراج متوقع لها الزواج فى عام 2025، وفقًا لما جاء فى موقع timesofindia.

5 أبراج فلكية تتزوج فى عام 2025 برج العذراء

من المتوقع أن يشهد برج العذراء تطورات مهمة فى العلاقات خلال عام 2025، ويشير علم الفلك إلى أنه بسبب تراجع كوكب الزهرة للاقتران مع زحل، سيخضع برج العذراء لفترة تأمل عميق بشأن علاقاته، ما يؤدى إلى التزامات جادة، وبحلول منتصف أبريل، قد تؤدى القرارات المتخذة إلى شراكات مدى الحياة.

برج السرطان

الأشهر الأولى من عام 2025 هى الأشهر الميمونة لمواليد برج السرطان خاصة الباحثين عن الزواج، حيث يعمل الجانب الإيجابى لكوكب المشترى من منتصف يناير إلى مايو على تعزيز احتمالات الزواج المدبر والزواج عن حب، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الزواج عن حب.

برج الحمل

قد يشهد مواليد برج الحمل نموًا شخصيًا كبيرًا فى عام 2025، مع فرص لإقامة علاقات رومانسية جديدة، ومن المتوقع أن يؤدى تأثير المريخ إلى إنجازات مهمة فى حياتهم المهنية وإمكانية إقامة علاقات رومانسية جديدة.

برج الميزان

النصف الثاني من عام 2025 مناسب بشكل خاص لمواليد برج الميزان الذين يفكرون في الزواج بعد منتصف شهر مايو، و تدعم مواقع الكواكب الخطوبة والزفاف، مما يجعله وقتًا مثاليًا لمواليد برج الميزان للإلتزام بعلاقات طويلة الأمد.

برج القوس

بالنسبة لمواليد برج القوس، فإن النصف الأخير من عام 2025 يجلب الوضوح والظروف المواتية للزواج، يساعد التأثير الميمون للمريخ والمشترى فى إزالة العقبات، ما يسمح لمواليد القوس باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شركاء حياتهم.



