شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 20 ديسمبر: قسط من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتى منها حبه للانطلاق والسفر حول البلاد المختلفة، الأمر الذى يساعده على تعلم العديد من الثقافات.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها الفضول والعصبية، التى تدفعه أحياناً لاتخاذ قرارات خاطئة، كما يتمتع بشخصية مستقلة.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

ابحث عن أفكار جديدة ومختلفة تساعدك على النجاح والتفوق فى عملك وتجعلك تستطيع منافسة من حولك طوال الوقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

افتح صفحة جديدة مع الحبيب وانسى الأمور التى أفسدت علاقتكما الفترة الماضية حتى تستمر علاقتكما وتشعر معه بالسعادة والحب.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط من الراحة بين الحين والآخر، ومارس التمارين الرياضية المناسبة لك حتى تشعر بالحيوية والنشاط وتتخلص من الدهون الزائدة.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يحصل على قسط من الراحة ويبحث عن أفكار جديدة حتى ينجح فى عمله.