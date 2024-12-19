شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتنسى حزنها على الإكس بالأكل.. الحمل والميزان أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

لكل شخصية طريقة مختلفة للتعبير عن حبها أو حتى غضبها، وتختلف طرق تعامل الأشخاص مع الحزن الناتج عن فقدان الحب أو انتهاء علاقة عاطفية، فهذا الأمر قد يرجع إلى عوامل شخصية، نفسية، وثقافية، فهناك العقلانى الذى يحلل العلاقة، وهناك الصامت الذى لا يحب الحديث عن مشاعره لفترة، وهناك من يقضى وقتًا طويلاً فى كتمان حزنه ويستبدل الحب بقائمة طويلة من الطعام والأطباق اللذيذة والحلوى لبضع ساعات أو حتى أيام، ليخرج بعدها وهو يشعر بتحسن طفيف، فيما يلي نستعرض أبرز الأبراج الفلكية التي تنسى حزنها بتناول الطعام، وفقًا لما نشره موقع Pinkvilla.



تناول الطعام ليلاً

برج السرطان

إذا انتهت علاقة برج السرطان مع من كان يعتبره شريك حياته، فإنه يلجأ إلى الطعام كوسيلة للتغلب على ألم الرفض، ويحاول السرطان جمع أحبائه حوله أو زيارتهم لتناول أطباق من الحلويات والمعجنات سوياً، وبمجرد أن يشعر بتحسن طفيف، يبدأ مرحلة الاستشفاء، التى تتضمن إلغاء متابعة من تسبب له بالأذى، ومسح أرقامه، والتخلص من كل ما يربطه به لتجنب التواصل معه.

برج الدلو

على الرغم من اعتقاد برج الدلو بأنه قادر على المضي قدمًا دون النظر إلى الوراء عند الانفصال، إلا أنه يمتلك مشاعر عميقة تدفعه إلى البكاء والتعافي في عزلة داخل منزله، بدلاً من الجدال أو المواجهة، يفضل الدلو تهدئة أعصابه والتشافى من ألم القلب من خلال تناول المزيد من الآيس كريم، وأطباق المكرونة، والخضراوات المطبوخة، مما يساعده على استعادة هدوئه الداخلي.



فتاة تتناول الحلوى

برج الحمل

عندما يشعر برج الحمل بالخيانة من حبيبه أو يمر بتجربة فراق، فإنه يلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف ألم حسرة القلب، يفضل الحمل أطباقه المفضلة مثل المعجنات أو المحاشي، وقد يقوم بإعداد ولائم بنفسه، حيث يجد في إعداد الطعام وتقديمه لأقاربه نوعًا من العزاء الذي يساعده على تجاوز أزمته العاطفية.



فتاة تتناول الطعام

برج الميزان

يعتمد سلوك مولود برج الميزان بعد الانفصال على كيفية انتهاء العلاقة، إذا كان هو من أتخذ قرار الإنفصال، فإنه يميل إلى الخروج بهدوء من هذه الحالة، أما إذا لم يكن هو المبادر، فإنه يعبر عن حزنه بالإفراط في تناول الطعام، ويفضل الميزان في هذه المرحلة مشاهدة الأفلام الرومانسية الحزينة، مع عزل نفسه لفترة من الوقت وثلاجة مليئة بأطعمته المفضلة، من المكرونة والكيك إلى الحلوى والجيلي، يجد الميزان في تناول الطعام وسيلة لتخفيف الألم الناتج عن الانفصال.