شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: توقعات ماجي فرح لمواليد برج القوس 2025: ترقية وتحقيق أمنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس يتميزون بشخصية جذابة ومميزة، فهم يحملون في قلوبهم شغفاً لا ينتهي بالحياة والمغامرة، أيضًا يشتهروا بابتسامتهم الدائمة وحبهم للمرح والنكات.

كشفت خبيرة علم الفلك ماجي فرح عبر قناتها على يوتيوب عن بعض التوقعات لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي والصحى للعام الجديد 2025، لذا يستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز هذه التوقعات لمواليد برج القوس في 2025 وفقًا لما ذكرته ماجي فرح.

توقعات برج القوس على الصعيد المهني في 2025

قالت خبيرة علم الفلك أن في هذا العام الجديد 2025 سيحصل مواليد برج القوس على العديد من الفرص والاتصالات الجديدة التي تمكنهم من الحصول على مكانة جديدة وتحقيق مكاسب هائلة من المشاريع الخاصة، والبعض سوف يترك العمل الخاص يقوم بإدارة مشروعه الخاص، وحدوث انطلاقة جديدة، والبعض يحصل على ترقية، من خلال قيامه بخطوات مثيرة ومدهشة تساعده في تحقيق الأماني، أيضًا البعض يحصل سفريات سعيدة.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي 2025

أما على الصعيد العاطفي فأضافت:" يشهد كل مواليد برج القوس تغيرات ملموسة في العاطفة، البعض يمكن أن يحدث انفصال بينه وبين شريك حياته والبعض الأخر يمكن أن يكون هناك خطوبة وزواج سعيد وبناء حياة وأسرة، والبعض يمكن أن يكون لديه مواجهة بينه وبين الشريك ولكن تنتهي بالتساوي، وتؤكد أن خلال أغسطس من العام الجديد يحصل القوس على لم شمل ورجوع صداقات قوية من الماضي.

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي في 2025

عن الناحية الصحية شددت خبيرة الفلك على ضرورة الانتباه الجيد للصحة والبعد عن المرتفعات والحذر من الكسور بسبب التجارب والمغامرات التي يعرف بها مواليد القوس، أيضًا يفضل أن يقوم البعض بالاستراحة والاستجمام والبعد عن التوتر، وتؤكد أن أصحاب القوس لديهم شفاء وحياة صحية جيدة.