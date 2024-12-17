شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: توقعات ماجى فرح لمواليد برج العقرب 2025: أفضل سنة على جميع المستويات والان مع تفاصيل الخبر

برج العقرب من الأبراج التى تتسم بحب الحياة والعمل والصدق، لديهم قوة شخصية تفرض نفسها في أي مكان يتواجدون فيه، مما يجعل مولود برج العقرب من أكثر الأبراج جاذبية وتألق، بجانب السعي المستمر نحو النجاح، وأيضاً حب التعليم مهما وصل من مكانة عملية وعلمية، شغفه لا ينقطع وطوال الوقت متجدد ومبدع ولديه رؤية ثاقبة في الكثير من الأمور الهامة والمصيرية.

وفي مقطع فيديو نشرته على موقع "يوتيوب"، قدمت خبيرة الفلك اللبنانية ماجى فرح توقعاتها لمواليد برج العقرب، موضحة التغيرات المهنية والعاطفية والصحية عليهم خلال العام الجديد 2025 كما يلي.



ماجي فرح

توقعات ماجى فرح لمواليد برج العقرب 2025

توقعت خبيرة علم الفلك ماجي فرح لمواليد برج العقرب 2025 أن هذا العام سيكون أفضل سنة لهم وخلال الـ 10 سنوات الأخيرة على جميع المستويات، كما أن مولود برج العقرب سيخرج بأفكار مبتكرة ستساعده على التقدم في حياته بشكل ملحوظ، مما يزيد الإعجاب والتقدير ممن حوله، بجانب ظهور فرص لم تكن في الحسبان ستساعده على تحقيق ما يتمنى.

كما أوضحت ماجي فرح أن بداية من أول شهر في العام الجديد 2025 سيكون هناك دعم لمولود برج العقرب من كوكب المريخ الذي سيكون في برج السرطان، بجانب وجود كوكب زحل في برج الحوت، ومعاكسة أورانوس له ولكن هذا الأمر لن يؤثر على مولود برج العقرب بشكل سلبي.



برج العقرب

توقعات برج العقرب من الناحية المهنية لعام 2025

وتابعت ماجي فرح أن توقعات برج العقرب على المستوى المهني ستكون مبهرة في كل النواحي، ولن يواجه مشكلة إلا وسيجد لها حلاً، كما سيكون مسلحاً بعزيمة كبرى في عمله مما يتيح له فرص أكبر للنجاح والتقدم العملي.

توقعات برج العقرب العاطفية لعام 2025

وأوضحت ماجي فرح أن فصل الصيف سيشكل مرحلة هامة من حياة برج العقرب على المستوى العاطفي، سيكون هناك حلول للعلاقة المتعسرة التي يواجهها، ومحاولة جعلها تستمر بشكل اكبر بالرغم من وجود بعض الثغرات، بجانب وجود مداخل للاستقرار العاطفي خلال العام الجديد.

توقعات برج العقرب الصحية لعام 2025

وأكدت ماجي فرح أنه من الضروري تفادي الضغوطات خلال الفترة المقبلة، والانتباه على الدورة الدموية وحمايتها خاصة إذا شعر برج العقرب بالتعب، العناية الصحية هامة جداً له في عام 2025.