شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 16 ديسمبر: ابحث عن شريك حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها العصبية التي تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة أحيانًا، وحبه الدائم للإنطلاق والتسوق وحرصه على ممارسة التمارين الرياضية.

برج القوس في حظك اليوم

يتسم برج القوس أيضاً بصفات أخرى منها الصدق والتفاؤل الدائم والفضول كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، كما يحب الفوضى كما لا يستطيع التعامل بدبلوماسية مع أي شخص.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان عاصى الحلانى ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

اذهب لعملك في مواعيده المحددة وضع خطة تساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، ولا تتكاسل حتى تنتهى من عملك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ابحث عن شريك حياة يتوافق معك في صفاتك الشخصية حتى تكون معه أسرة سعيدة كما كنت تحلم طوال الوقت، وإياك والاستسلام للوحدة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

احصل على قسط كافٍ من النوم حتى تشعر بالنشاط والحيوية، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحصل على جسم رياضى متناسق.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يحصل على قسط كافٍ من النوم ويلتزم بمواعيده في العمل حتى ينجح ويثبت ذاته.