شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 15 ديسمبر: ابحث عن شريك حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

ضع خطة تساعدك على الإنتصار وتحقيق النجاح الذى تنتظره دائماً وإياك والاستسلام للإحباط أو محاولة البعض التقليل من مجهوداتك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ابحث عن شريك حياة يناسبك حتى تنسى معه الماضى وتشعر بالسعادة والحب الذى دائماً ما تبحث عنه فيمن حولك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى لا يزيد وزنك.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يضع خطة تساعده على تحقيق النجاح في عمله ويبحث عن شريك حياة.