شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 13 ديسمبر: تحلى بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات، والتى منها قدرته على التكيف مع الظروف المختلفة، كما يستطيع تحمل المسئولية لذلك يكلف بالعديد من المهام فى عمله.

برج الجوزاء فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المزاجية والرومانسية والفضول والذكاء وخوض المغامرات والسهر لساعات طويلة من الليل.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تجاوز الأزمات التى مررت بها فى حياتك المهنية وانسى الماضى، وافتح صفحة جديدة فى حياتك المهنية حتى تنجح وتتقدم.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اختار لقلبك من يستحقك ولا تهتم فقط أثناء بحثك على المظهر الخارجى حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك، لذلك عليك بالتحلى بالصبر.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول الخضراوات حتى تحصل على العناصر الغذائية التى تحتاج إليها، ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة التى تزيد من وزنك.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يتحلى بالصبر ولا يتسرع فى اتخاذ أى قرار فى حياته.