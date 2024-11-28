شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 28 نوفمبر: كن نشيطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الحمل إنسان طيب القلب، بسيط يضع خططا لمستقبله، مهما كانت الظروف من حوله يسعى لتحقيق أحلامه، طلته تجذب انتباه الآخرين.

برج الحمل فى حظك اليوم 28 نوفمبر

مولود برج الحمل شغوف بالمعرفة لديه ثقة فى النفس عالية، محب لغيره مخلص للغاية، اهتمامه بأسرته فى المرتبة الأولى من حياته.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل سوسن بدر، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تتوجه الأنظار لمواليد برج الحمل اليوم فاحرص على القيام بالأعمال الموكلة إليك بالشكل المناسب، وحاول أن تتفادى الأخطاء التى قد تؤثر على حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

يحاول البعض الإيقاع بينك وبين الحبيب وإثارة المشكلات والخلافات بينكما، فلا تقلق، فالثقة الكبيرة بينك وبين الحبيب تساعدكما على تجاوز الأمر.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

ربما تشعر اليوم ببعض الآلام البسيطة التى تسبب لك الانزعاج، حاول بقدر الإمكان الحصول على الراحة ويمكنك تناول بعض المسكنات وسوف تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة

تتطلب الأعمال المهنية من مواليد برج الحمل المنافسة وروح التنافس والحماسة فى الأعمال التى يقومون بها؛ لذلك نجد أفضل الأعمال التى تناسب مولود برج الحمل هى الأعمال الرياضية التى تعتمد على النشاط والحيوية.