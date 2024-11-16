شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 16 نوفمبر: تخلص من وزنك الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

اعمل على إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، ولا تقارن نفسك بأحد حتى لا تشعر بالإحباط وتنحرف عن خطك الذى تسير عليه.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك وبعائلته حتى تعيش حياة مستقرة وسعيدة معه وخصص بعض الوقت للجلوس مع أطفالك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك وتحكم في شعورك الدائم بالجوع حتى لا يزيد وزنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافٍ من النوم.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يحافظ على صحته ويتخلص من وزنه الزائد حتى يشعر بالحيوية والنشاط.