شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 16 نوفمبر: انصت للنصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الطموح الذى ليس له حدود والثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور، كما يتسم بشخصية قيادية.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حرصه على التواجد بدائرة الضوء والتفاخر بممتلكاته التي تحتوى على قطع باهظة الثمن.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

انصت للنصائح التي يرددها على مسامعك خبراء المهنة طوال الوقت، وحاول أن تستفيد منها في عملك حتى ترتقى وتصل للمكانة التي تحلم بها.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك ولا تحاول طوال الوقت أن تفسد علاقتك به حتى لا تحول حياتكما لجحيم لا يطاق.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول العصائر الغنية بالعناصر الغذائية الهامة وتجنب المليئة بالسكريات حتى تحافظ على رشاقتك.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يتبع نظام غذائى صحى مناسب له ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومى.