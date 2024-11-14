شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 14 نوفمبر : تكاتف ونجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مولود برج العقرب ذكى يبحث عن المعرفة، شخصيته الموزونة والهادئة يختبىء وراءها قلب نابض بالانفعالات والعواطف، كما أنه شخصية قيادية

برج العقرب فى حظك اليوم الخميس 14 نوفمبر



مخلصون لأقصى درجة قادرون على العطاء إلى درجة كبيرة، هذه بعض من صفات مواليد برج العقرب كما ذكرها الفلكيين

مشاهير برج العقرب



ومن مشاهير برج العقرب أحمد زكى, وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

التكاتف فى المواقف الصعبة، يشعرك بمزيد من التفاؤل ويساعدك على اكتشاف معادن الأشخاص المحيطين بك، والتعامل مع الشخصيات بنوع من التجاهل يجعلك تبدو فى منزلة الحكماء

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي



التأقلم على بعض الأماكن يبدو صعبًا فى البداية، وأساليب التودد التى يستخدمها البعض للتقرب منك، تجعلك مصمما على موقفك، الاستغناء عن الأصدقاء من أصعب القرارات بالنسبة لك، والمواظبة على مواعيد تجمعكم لا تناسب حياتك العملية، حاول أن تتواجد معهم بشكل دائم، فهم يساعدوك على تحمل أعباء الحياة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى



الكسل من أسوأ صفاتك، وهو أحد أسباب شعورك الدائم بالإرهاق، ربما تكون ممارسة الرياضة من أنسب الطرق التى تعيد إليك نشاطك وحيويتك، والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة، يجنبك كثيراً من المشكلات التى تصيب المعدة وتؤثر عليها بشكل سلبى.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة



التواجد مع الأصدقاء يزيد من شعورك بالألفة ويشجعك على تنفيذ بعض المهام الصعبة ويزيد من ثقتك فى نفسك.