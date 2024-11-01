شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 1 نوفمبر: اكتشف نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور شجاع يحاول دائماً أن يكون فى المقدمة، إنسان واثق من نفسه، بسيط فى التعامل مع الآخرين، علاقاته بالأشخاص المحيطين به تكاد أن تكون ممتازة، بارع فى الحديث، يعرف معنى التفكير السليم ومنطقى.

برج الثور فى حظك اليوم 1 نوفمبر

أبرز صفات مواليد الثور أنه عنيد جدًا، غيور جدًا ومحب بدرجة عالية مخلص فى حبه يكره الخيانة والكذب، محب للرحلات وللطبيعة الخلابة ويستمتع بالهواء الطلق.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور منة عرفة، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

طموحك لا حدود له تفكر دائماً فى تقديم الأفكار المتميزة التى تتحدث عن إبداعك، أنت تجيد الأعمال الإبداعية التى تحتاج إلى موهبة من نوع خاص مثل الرسم أو التصوير أو الأعمال الأدبية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

علاقات الحب لدى مولود الثور لها مفهوم خاص، لا يتفهمه أى شخص كثيراً، لذلك فإن هناك حالة حب واحدة فقط يعيش مولود الثور عليها طوال حياته يتذكر تفاصيلها حتى إن لم تكتمل هذه العلاقة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

الاستغناء عن المهدئات والأدوية التى تساعد على النوم سريعاً هو الحل الوحيد لاستعادة العافية، يميل مولود الثور إلى المهدئات والأشياء التى تعتمد على إثارة رغباته نظراً لطبيعته الحساسة التى لا يستوعبها من حوله.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيد اكتشاف نفسه من جديد ويعتمد على إبراز موهبته فى عمله التى دائماً ما تكون سبب جذب الانتباه له، والحنين إلى قصة حب قديمة تجعل مشاعره مرتبكة وتدفعه إلى النوم لفترات طويلة.