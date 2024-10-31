شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر: قيم علاقاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل برج الجدى الجاد دائمًا وفيًا، ومن سماته أيضا الانضباط، كما أنه من الأبراج المثابرة والمنظمة، ويسعى دائما للنجاح والتفوق.

برج الجدى فى حظك اليوم 31 أكتوبر

أصحاب برج الجدى رفقاء عاطفيون لا يواجهون مشكلة فى اتخاذ المبادرة، فإن الجدى متواضع وهادئ ومستعد لإيجاد حلول لأى مشاكل قد تنشأ.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى

انتظر حتى تكتمل لديك الرؤية عن حالة الارتباك التى تسيطر على أجواء العمل، ولا تصدر أى رد فعل غريب خاصة أن الفترة المقبلة هى فترة الصراع على البقاء.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عدم الإفصاح عن حاجتك لشريك حياتك، والمكابرة فى التعبير عن مشاعرك بحرية كاملة يزيد من الفجوة الموجودة بينكم، المصارحة فى العلاقات توطدها دائماً.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

تجنب الذهاب إلى الأماكن التى قد تتواجد فيها مسببات الحساسية، لا يستطيع العاملون فى مهن التعدين أو المجالات المماثلة تجنب ذلك تمامًا، لكن يجب عليهم أخذ استراحة من العمل فى الموقع لعلاج صحتهم أو كإجراء احترازى.

برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

توقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يتعامل بشكل خاطئ مع شريك حياته فى هذه الفترة، وتتراجع علاقته به خطوات كثيرة، الأساليب الخاطئة وعدم التواجد معاً كثيراً يهدد بانتهاء العلاقة قريباً، حاول أن تلحق بما هو متبقى منها، وتجنب المشكلات التافهة.