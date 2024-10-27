شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 طرق سهلة لتنظيف التيفال من غير خدوش.. هتطول عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التيفال من الأواني المفضلة في المطبخ نظرًا لسهولة تنظيفه وعدم التصاق الطعام به، ولكن مع الاستخدام المتكرر قد تظهر بعض البقع أو الحروق. إليك بعض الحيل البسيطة والفعالة في تنظيف التيفال دون إتلافه وفقًا لما جاء في موقع Better homes.

حيل طبيعية لتنظيف الحلل التيفال: تنظيف التيفال بالماء الدافئ والصابون

استخدمي الماء الدافئ والصابون المعتاد في تنظيف الأواني بشكل يومي.

تجنبي المواد الكيميائية القوية أو الملمعات التي قد تتلف طلاء التيفال.

تنظيف التيفال بالخل الأبيض والماء

امزجي كمية متساوية من الخل الأبيض والماء الدافئ.

اغمسي إسفنجة ناعمة في الخليط وافركي الأواني برفق.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي جيدًا.

تنظيف التيفال ببيكربونات الصوديوم والماء

حضري عجينة سميكة من بيكربونات الصوديوم والماء.

افركي الأواني بالعجينة واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اشطفي جيدًا بالماء الدافئ.

تنظيف التيفال بصودا الخبز والليمون

اخلطي القليل من صودا الخبز مع عصير ليمونة.

افركي الأواني بالمزيج واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفي جيدًا بالماء الدافئ.

التنظيف الفوري

كلما قمت بتنظيف الأواني بعد الاستخدام مباشرة، كان من الأسهل إزالة الأوساخ والبقع، أيضًا تجنبي استخدام الأدوات المعدنية واستخدمي الإسفنج الناعم أو أقراص التنظيف الناعمة لتجنب خدش سطح التيفال.



تنظيف التيفال