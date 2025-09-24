السفير السعودي لدى الدولة: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، علاقات أخوة تاريخية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي، وتجمعهما روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وقال العنقري، إن المملكة العربية السعودية تواصل العمل مع دولة الإمارات، وتحتفلان بشراكتهما الاستراتيجية المثمرة، والتي تهدف إلى بناء مستقبل زاهر ليس فقط لشعبيهما بل للمنطقة بأسرها، لافتاً إلى أن سياسة البلدين متفقة تجاه معظم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتقوم على الأهداف نفسها لتحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن التنسيق والتشاور بين البلدين قائم ودائم لمواجهة كل التحديات وإيجاد الحلول للأزمات والنزاعات السياسية. ولفت إلى أنه انعكاساً لهذه الشراكة الثنائية الوطيدة، أسهم البلدان في احتضان المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تناقش القضايا العالمية المعاصرة. وأضاف: «إن الشراكة السعودية الإماراتية تتميز بالشمولية منذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016، والذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين». وقال السفير السعودي: «إن الأعوام السابقة شهدت تنامياً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة والإمارات خلال النصف الأول من العام 2025 نحو (25 مليار دولار)، محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 21.3% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق السعودية 111 مليار ريال سعودي، إذ تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث عالمياً والأول عربياً لدولة الإمارات». وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً.