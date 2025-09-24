رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحث التعاون المشترك مع قيادة الحرس الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، حيث كان في استقباله اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني. وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون الأمني المؤسسي الوطني، خصوصاً ما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.

وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، عن تقديره لدور الحرس الوطني في صون مكتسبات الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يعزز كفاءة وجاهزية جميع الجهات المعنية في التصدي لهذه الآفة، ويسهم في بناء مجتمع آمن وصحي خالٍ من المخدرات.

تعزيز الشراكة

أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود مكافحة المخدرات، والحد من انتشارها، وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.