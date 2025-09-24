سفارة ماليزيا في الدولة تحتفل بيومها الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أقام داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة، بفندق الروزوود أبوظبي، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلاده. حضر الحفل كل من فاطمة الفهيم، نائبة مدير إدارة شرق آسيا، وعمر النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد السفير الماليزي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالعلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات. تخللت الحفل فقرات تراثية من الفلكلور الماليزي.