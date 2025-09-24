اليوم.. انطلاق «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تنطلق في دبي، اليوم، أعمال اﻟنسخة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2025»، التي تستمر يومين، ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ «ﻛﻮﻧﻜﺖ» ﻓﻲ «إﻛﺴﺒﻮ ﺳﯿﺘﻲ دﺑﻲ»، بمشاركة أكثر من 900 ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺮﺑﯿﻦ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﺨﺒﺮاء وﺻناع اﻟﻘﺮار والمعنيين بشؤون الطفل في المنطقة.

وتضم فعاليات القمة نحو 40 ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺷﯿﺔ وورشة ﻋﻤﻞ وﻧﺪوة ﺣﻮارﯾﺔ، يشارك فيها ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻹﻋﻼم، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، والهوﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓية؛ بهدف تسليط الضوء على ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﺎﺿﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺻﯿﺎﻏﺔ رؤى ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺨﻄﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ وواﻋﯿﺔ.

وﺗﻌﺰﯾﺰاً ﻷﺛﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﺷﺮاكتها ﻣﻊ «دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء»، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ و«دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء» ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﻤﺎ ﯾسهم ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ.

يقام بالتزامن مع القمة، معرض ﯾﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﻔﻨﻮن. وﺗﺤﻈﻰ اﻟﻘﻤﺔ هذا اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ «ﺟﯿﻤﺲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ»، اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺸﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ من هيئة أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻶداب وعدد من الجهات والمنصات الداعمة الأخرى.