هزاع بن زايد: المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وأصالة راسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي، باليوم الوطني الـ 95.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وأصالة راسخة وأخوة صادقة ومسيرة حافلة بالإنجازات، وبمناسبة اليوم الوطني الـ 95، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة الشقيق، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار».

المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وأصالة راسخة وأخوة صادقة ومسيرة حافلة بالإنجازات، وبمناسبة اليوم الوطني 95، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة الشقيق، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار. — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) September 23, 2025

— هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed)