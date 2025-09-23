هزاع بن زايد يُقدّم واجب العزاء في وفاة والدة اللواء أحمد ناصر الريسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، ووالدة اللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي، وخالد وصقر وعبد العزيز بن ناصر الريسي.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموّه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.