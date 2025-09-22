اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة اللواء أحمد الريسي

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة اللواء أحمد الريسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا