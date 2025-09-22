انخفاض درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والثاني عند الساعة 15:02، والجزر الأول عند 20:05 والثاني عند الساعة 08:09.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والثاني عند الساعة 23:13، والجزر الأول عند الساعة 16:42 والثاني عند الساعة 04:51.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 90 45

دبي 37 30 95 50

الشارقة 37 28 90 45

عجمان 35 30 90 60

أم القيوين 36 29 85 60

رأس الخيمة 38 28 80 45

الفجيرة 34 31 90 45

العـين 40 29 85 25

ليوا 40 28 80 25

الرويس 37 29 70 35

السلع 38 29 60 20

دلـمـا 36 31 70 55

طنب الكبرى 34 30 90 60

طنب الصغرى 34 30 90 60

أبو موسى 32 31 80 60.